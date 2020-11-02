Красногорск, 2 ноября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В Московской области со 2 ноября начал действовать режим обязательной самоизоляции. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на сайте облправительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске на улице

Правила обязательного нахождения дома вводятся для лиц, чей возраст превышает 65 лет. Пожилые люди сложнее переносят коронавирусную инфекцию.

Ранее в регионе действовали рекомендательные меры по нахождению дома людей старшего поколения. Со 2 по 15 ноября это требование стало обязательным.

При этом пожилым людям разрешается гулять возле дома, посещать магазины и больницы. Социальные карты блокироваться не будут.

Новые правила не коснутся медработников, а также работающих специалистов, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для предприятия.