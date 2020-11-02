Тегеран, 2 ноября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Ирана начала крупномасштабные учения с использованием современных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, сообщает 2 ноября Tehran Times.

Tasnim News Agency Иранские ВВС

Учения начались 1 ноября и будут проходить в провинции Исфахан, где главным местом маневров станет авиабаза Шахид Бабаи. По словам командующего ВВС Ирана бригадного генерала Азиза Насирзаде, основной и оперативный этап учений начнется 2 ноября.

Он также отметил, что в учениях примут участие самолеты F-4, F-5, F-7, F-14, МиГ-29 и Сухой-24, а также летательные аппараты собственного иранского производства Saeqeh. Ударную авиацию в ходе учений будут поддерживать самолеты-заправщики Boeing-707, Boeing-747, а также транспортный C-130 и другая военная техника, в том числе разработанная непосредственно в исламской республике.

Насирзаде подчеркнул, что маневры нацелены на «отработку выполнения планов операции и создание правильной модели, которая подходила бы для реальных боевых действий».