Москва, 2 ноября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Госдума до конца года может принять закон об ограничениях внесудебного изъятия детей из семей. Об этом сообщила глава профильного комитета Тамара Плетнева (КПРФ).

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«Наш комитет его (законопроект) поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы», — цитирует Плетневу издание «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект во исполнение новых положений Конституции. Предлагается прописать, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ограничении изъятия ребёнка, однако настаивает на необходимости его доработки.