Краснодар, 2 ноября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Непогода сохранится в Краснодарском крае до конца суток 2 ноября, об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

На территории края за исключением Сочи прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября сильный ветер оставил без электроснабжения посёлок Комсомолец Ейского района. Также в районе ветром повреждена кровля у 54 домов, в районе введён режим ЧС.