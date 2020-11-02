Зеленский пообещал не допустить «контрреволюции» на Украине
Киев, 2 ноября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. На Украине проведут расследование в отношении лиц, которые якобы попытались уничтожить антикоррупционные органы страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Financial Times.
Зеленский обрушился с критикой на Конституционный суд Украины (КСУ), заявив, что тот «потерял доверие и авторитет».
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По его словам, КСУ доверяют около 2% жителей Украины.
Он уверен, что отмена статьи, определяющей наказание за недостоверное декларирование, является посягательством на «достижения» так называемой «революции достоинства» 2014 года.
Зеленский рассказал, что обратился к правительству Украины с просьбой разработать программу судебной реформы, включающую в себя очищение судов. При этом он добавил, что не позволит «этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции».
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году вследствие госпереворота на Украине, который Зеленский оценил как «революцию достоинства». Воссоединение с РФ поддержали жители полуострова на референдуме. Украина референдум не признала и продолжает заявлять об «оккупации Крыма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал действия Конституционного суда Украины проявлением «заговора» старых элит против Украины и её руководства.