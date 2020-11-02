Краснодар, 2 ноября, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Шквалистый ветер повредил кровлю 54 частных домовладений, а также трёх социальных объектов в Ейском районе Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Непогода обрушилась на территорию района 31 октября.

Ураган

«Установлено, что произошло повреждение кровли на трёх социально значимых объектах. На 54 частных домовладениях выявлено наличие повреждений (кровли, окон, заборов). В течение дня работали комиссии по выявлению домовладений, которые были подвержены воздействию прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений», — уточнили в МЧС.

На территории района постановлением главы администрации введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Вечером 31 октября из-за сильного ветра и обрыва ЛЭП было отключено электроснабжение поселка Комсомолец Ейского района. Упавшее дерево повредило газовую трубу, от подачи газа был отключен посёлок.

Добавим, что на 2 ноября на территории Краснодарского края также прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.