Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период инфицирование лабораторно подтвердилось у 5890 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За выходные дни число выявленных на Камчатке носителей коронавируса увеличилось на 167.

Излечились за последние сутки 17 пациентов, за весь период — 3725. В стационары для прохождения лечения направлены 29 носителей коронавируса. Всего в госпиталях находятся 368 пациентов. Из них 209 болеют пневмонией. Остаются свободными 112 ковидных коек.

За весь период пандемии в крае провели почти 168 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находкинской городской больнице с 1 ноября приостановлено проведение профилактических медосмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения до особого распоряжения.