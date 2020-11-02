Улан-Удэ, 2 ноября, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Власти Бурятии совместно с администрацией города Улан-Удэ взялись за организацию специальной службы такси, которая будет обслуживать лечащихся на дому носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Таксист

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По словам главы региона Алексея Цыденова, на такси пациенты смогут доехать до больницы для прохождения компьютерной томографии легких или амбулаторной диагностики.

«Скорые машины на это не задействуешь, потому что здесь не нужна медпомощь, здесь нужна транспортная услуга, просто довезти человека. В общественный транспорт он же не сядет. Для этого мы и создаем «ковидное» такси», — отметил он.

Пациенты в машинах будут изолированы, а автомобили каждый раз будут обрабатываться. При этом цена за проезд для пенсионеров и членов многодетных семей будет равняться стоимости общественного транспорта. Водителям будут платить зарплату и компенсировать расходы на топливо.

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