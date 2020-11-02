Кувандык, Оренбургская область, 2 ноября, 2020, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области администрацию Кувандыкского городского округа обязали вернуть общественный транспорт, соединяющий город и три населенных пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Абрам Архипов. Обратный. 1896

По данным ведомства, муниципальная власть исключила из реестра маршрутов ранее действовавшие пассажирские маршруты сообщением Кувандык — Большое Чураево, Кувандык — Юлгутла, Кувандык — Никольское. В результате сельское население лишилось надлежащего транспортного обслуживания.

Через суд прокурор потребовал восстановления транспортного сообщения. Иск удовлетворён. «Позиция надзорного ведомства признана основанной на законе. Решение суда в законную силу не вступило», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.