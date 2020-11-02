Красноярск, 2 ноября, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Красноярский губернатор Александр Усс, обращаясь к жителям края, заявил о том, что более двух тысяч медиков в регионе перенесли COVID-19, и каждый пятый болен сейчас. Обращение губернатора опубликовано на официальном сайте краевого правительства.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит анализы на COVID-19

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Усс подчеркнул, что вторая волна пандемии коронавируса «нарастает стремительно и подходит к опасной черте». В крае ежедневно вирус выявляется у двухсот пятидесяти — трёхсот человек.

Ежедневно делается свыше семнадцати тысяч тестов. В стационарных отделениях для ковидных больных развёрнуто почти пять тысяч коек. Действует одиннадцать амбулаторных КТ-центров. В Красноярске поликлиники работают в выходные дни, привлекаются ординаторы, студенты, волонтёры-медики. Медицинские учреждения испытывают большое напряжение.

Усс отметил, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от жителей края. Он призвал не нарушать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, сокращать контакты с другими людьми. Также Усс попросил жителей края воздержаться от посещения торговых центров, ресторанов, баров, дискотек, не собираться большими компаниями.

Родителей школьников власти края просят «удержать» детей от походов в развлекательные центры и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс внёс изменения в указы по предотвращению распространения коронавируса в крае. По состоянию на 1 ноября в регионе был выявлен 26 741 носитель коронавируса.