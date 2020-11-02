Самара, 2 ноября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Один из крупных российских авиазаводов, базирующийся в Самарской области, получил два крупных финансовых иска. Компания «Самарские коммунальные системы» требует с АО «Авиакор-Авиационный завод» свыше 843,709 млн рублей. Претензии пока не приняты арбитражем Самарской области и даты слушаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Оба иска поступили в суд 30 октября 2020 года. В рамках первого заявления с завода требуют 645 511 459,59 рубля, в рамках второго — 198 198 902,35 рубля.

Помимо этого, на 3 декабря 2020 года запланировано заседание по другому иску того же поставщика услуг ЖКХ. Речь идёт о долге в 5,3 млн рублей.

Также в середине октября 2020 года с авиазавода взыскало неустойку в размере более 2,3 млн рублей АО «Предприятие тепловых сетей». Речь шла о долгах за тепловую энергию.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Авиакор-авиационный завод» учреждено в декабре 1996 года. Управляет активом с 2009 года ООО «Авиакор-Самарский авиационный завод».

Компания-истец позиционируется как один из крупных частных федеральных операторов на рынке ЖКХ России и одна из управляемых организаций общества «Российские коммунальные системы». Помимо этого, ООО оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Самаре.