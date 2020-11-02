Красноярск, 2 ноября, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы по предотвращению распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в краевом правительстве.

Анна Рыжкова ИА Крсная Весна Вход в торговый центр

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Изменения внесены на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

С 3 ноября в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе юбилеи и свадьбы. Власти региона напоминают, что расстояние между столами в заведениях общепита должно быть не менее 1,5 м. Либо между столами должны быть установлены перегородки.

В торгово-развлекательных центрах посетителям запрещают доступ к интернету через беспроводной Wi-Fi. Детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры без сопровождения родителей.

Спортивные мероприятия с 3 ноября в крае будут проходить без присутствия зрителей. Муниципальные и краевые объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населению. Работа спортсекций и профессиональная спортивная подготовка будет продолжена при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Жителей края обязали носить защитные маски также на парковках и в лифтах.

Органам власти рекомендовано обеспечить приём граждан и представителей юрлиц по предварительной записи.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 1 ноября в Красноярском крае был зарегистрирован 26 741 лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом.