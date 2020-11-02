Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, 2 ноября, 2020, 05:31 — ИА Регнум. В Шкотовском районе Приморья в минувшие выходные местные жители обнаружили массовый выброс рыбы на морском берегу — видео попало в соцсети. По мнению специалистов — это естественное природное явление.

Ajale Мертвая рыба

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В село Подъяпольское, где в акватории обнаружен выброс рыбы, 1 ноября приехали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства.

«Мы подтвердили факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100−150 метров», — рассказал РИА Новости Игорь Степаненко.

Специалисты взяли несколько рыб для исследования.

По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО, руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, подобное явление происходит почти каждый год в разных районах края и Дальнего Востока.

«Это абсолютно неуникальное явление. Мы проанализировали тот видовой состав рыб, проанализировали погоду, ветровые нагрузки, ситуацию с волнами, штормами в том районе и можем сделать однозначное заключение: выброшенная рыба не является следствием антропогенного воздействия, загрязнения окружающей среды. Причиной являются шторма, нагонные ветра, которые выбрасывают этих морских обитателей на берег», — пояснил Алексей Баталюк.

На берегу нашли молодь анчоуса, коносира. Эти рыбы формируют стаи в зарослях травы у берега и при резком выхолаживании эти скопления рыб оказываются отрезанными в бухтах, после ветров их выбрасывает на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.