Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2020, 04:29 — ИА Регнум. На Сахалине после скандальной истории с использованием в правительстве области карты, на которой Курильские острова отнесены к Японии, в очередной раз поднимается вопрос о введении ответственности за подобные искажения.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши Курилы

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«Необходимо введение административной ответственности за искаженное публичное изображение территории Российской Федерации без одного из субъектов Российской Федерации, либо без тех территорий, на которые претендуют иные сопредельные государства. Я неоднократно обращался к нашим властям с предложением такую норму завести. Потому что без наказуемости такого рода вещи рискуют повторяться», — цитирует председателя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарёва «Солнце ТВ».

Отметим, что на скандал активно отреагировало население островного региона, люди обсуждают произошедшее в соцсетях и ругают провинившихся чиновников.

«Сахалин были отмечены как японская территория… В отставку варягов из правительства Сахалинской области!!» — написал на своей странице в Instagram депутат Госдумы Алексей Корниенко.

Общественники обращают внимание на то, что правительство отреагировало и приняло меры к виновным лицам только после того, как стали поступать официальные запросы от СМИ и Сахалинского отделения Русского географического общества. На Сахалине настаивают на создании специального правительственного органа, который будет отслеживать подобные ошибки и наказывать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства Сахалинской области в презентации использовалась карта, на которой Курильские острова «принадлежали» Японии — были окрашены в один цвет. Как выяснилось, готовивший презентацию взял карту с японского информационного ресурса. Сотрудника агентства по рыболовству уволили за грубую картографическую ошибку, а его начальнику объявлен строгий выговор.