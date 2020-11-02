Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2020, 04:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко направил обращение прокурору Сахалинской области Вячеславу Шайбекову и директору ФСБ России Александру Бортникову. Он просит разобраться в скандальной ситуации с использованием чиновниками региона карты, на которой Курильские острова Шикотан, Итуруп и Кунашир отнесены к Японии.

Kprf-sakhalin.ru Карта, демонстрируемая на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства Сахалинской области

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«Сотрудник агентства поторопился, ошибся и уже даже уволен. Допустим. Хотя это ж как торопиться-то надо? Но заметьте — ни один присутствующий на заседании чиновник ПСО не сделал ему замечание. Ни один! А почему? Да потому что отношение к своей земле — не как к своему дому», — написал Корниенко на своей странице в Instagram.

Депутат подчеркнул, что заседание на котором была продемонстрирована скандальная карта прошло 14 октября, а отреагировали чиновники только 26 октября, потому что поступили обращения от СМИ и Сахалинского отделения Русского географического общества.

«По-хорошему, там всех увольнять надо! Проблема здесь, на мой взгляд, шире, чем просто «халатность сотрудника». Точнее, это халатность, конечно, — но не по отношению к карте или презентации. Это халатность по отношению к своей земле, малой родине», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства Сахалинской области в презентации использовалась карта, на которой Курильские острова «принадлежали» Японии — были окрашены в один цвет. Как выяснилось, готовивший презентацию взял карту с японского информационного ресурса. Сотрудника агентства по рыболовству уволили за грубую картографическую ошибку, а его начальнику объявлен строгий выговор.