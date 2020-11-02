Нижний Новгород, 2 ноября, 2020, 03:54 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с банкротным иском к АО «Завод «Электромаш», который базируется в Нижнем Новгороде. Исковое заявление пока не принято арбитражем, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск ФНС России поступил в арбитраж Нижегородской области 29 октября 2020 года. Сумма заявленного долга — 37 486 452,26 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учреждён в своём действующем статусе в июле 2016 года путём реорганизации ООО «НПП Электромаш-НН». Директор с 2018 года — Александр Маслов. Уставный капитал — 100 тыс. рублей.

В 2020 году финансовые претензии к заводу на разные суммы были у ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «Нижегородский водоканал». Также на сегодня не рассмотрен до конца иск Андрея Марычева к директору завода и пяти физлицам о взыскании «солидарно с ответчиков убытков в размере 106 251 652,1 рубля». Заседание назначено на 11 ноября 2020 года.

На сайте завода уточняется, что он ведёт историю с 1943 года и является предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ.