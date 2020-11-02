Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 03:33 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга требует понудить ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» исполнить обязательства в области охраны культурного наследия «в натуре». В споре речь идёт об объекте регионального значения — «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов». Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил спор без движения до 3 февраля 2021 года, дав время устранить недочёты, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Иван Никитич Александровские ворота. Сентябрь 2020 г.

Комитет обратился с иском 16 октября 2020 года. Помимо понуждения «исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», истец требует «в случае неисполнения решения суда» взыскать с предприятия судебную неустойку. Речь идёт об объекте на улице Химиков, 20, сооружение 1, литера 1 в Санкт-Петербурге.

«От истца поступило заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета проведения работ по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения, указанного выше», — отмечается в материалах дела.

Судья обратил внимание, что документов, подтверждающих необходимость наложения обеспечительных мер, в деле не предоставлено, и дал время устранить недочёты.

Напомним, объект возведён в 1805 году после взрыва пороха на Охтинском заводе. В декабре 2019 года данное имущество было сдано в аренду институту на 49 лет в обмен на мероприятия по восстановлению ворот. После завершения восстановления памятника арендатор получит право на льготную ставку в один рубль за 1 кв. м. Основанием для иска стало то, что комитет обнаружил работы, которые никак не согласуются с восстановлением ворот, а наоборот, уже привели к демонтажу части сооружения.