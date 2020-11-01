Киев, 1 ноября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Следствием заговора «старых элит и олигархов» против президента Украины Владимира Зеленского и страны является недавний демарш Конституционного суда (КС). Об этом 1 ноября сам глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Демарш КС — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны, — написал президент Украины. — Никак иначе».

Зеленский объяснил, что залогом сохранения «их («старых элит и олигархов») коррупционного образа жизни» является только «слабый президент и слабое государство».

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября КС Украины признал некоторые положения антикоррупционного законодательства в части декларирования имущества неконституционными.

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