Екатеринбург, 1 ноября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. 63-летний житель Екатеринбурга скончался через несколько часов после выписки из инфекционного госпиталя. Об этом журналистам сообщила дочь гражданина.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

По данным Е1.ru, он почувствовал себя плохо две недели назад. Появились одышка и кашель. Медики диагностировали двустороннюю пневмонию, и мужчину госпитализировали в стационар в Сысерти. Основным диагнозом является COVID-19. Впрочем, результат теста на коронавирус оказался отрицательным, и напротив диагноза в скобках стоит указано «неподтверждённая».

Заболевание протекало средне-тяжело. А 31 октября мужчину выписали, согласно выписному эпикризу, в удовлетворительном состоянии. При этом, по словам дочери мужчины, он не мог идти. Приехав домой, ему вызвали скорую помощь. И затем сердце гражданина навсегда остановилось.

Отметим, в минздраве Свердловской области пообещали провести проверку в том случае, если данный факт подтвердится. Информацию о её результатах доведут до родственников умершего.