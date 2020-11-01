Вашингтон, 1 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден из-за пандемии коронавируса планирует ввести в стране режим самоизоляции, который может продлиться «несколько лет». Об этом 1 ноября сообщил действующий глава США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Джозеф Байден

«Байден хочет ввести режим самоизоляции в стране, возможно, на несколько лет, — написал глава Белого дома. — Сумасшествие!»

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября глава США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания заявил, что в случае победы Байдена на выборах-2020 число беженцев в стране увеличится на 700%.

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