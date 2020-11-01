Тбилиси, 1 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Представитель от парламентской ассамблеи НАТО Осман Аскин Баки заявил, что парламентские выборы в Грузии состоялись. Об этом 1 ноября он сообщил во время общения с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Это событие было важно для Грузии, так как страна переходит на парламентскую модель правления. На выборах соблюдались свободы, но они не были безупречными», — отметил Баки.

Политик отметил, что на некоторых избирательных участках присутствовали люди, наводящие страх на избирателей.

Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых, по предварительным данным, одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», собравшая свыше 48% голосов избирателей.