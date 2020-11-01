Анкара, 1 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. На западе Турции в провинции Измир, где произошло землетрясение магнитудой 6,6, погибли более 55 человек. Об этом 1 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 58», — сообщил глава государства.

О том, где было сделано данное заявление Эрдогана, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции вблизи города Измир 30 октября.

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