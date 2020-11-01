Архангельск, 1 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Архангельской области установлен очередной «рекорд» по приросту заболевших COVID-19 — за сутки диагноз поставлен 378 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Vk.com covid arkhreg Коронавирус. Архангельская область

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Лидер по числу новых заболевших — Архангельск (136 случаев), на втором месте — Котласский район (64), на третьем — Северодвинск (53).

«Среди новых случаев также три завозных: заболевшие — жители Оренбурга и Ненецкого автономного округа, которые прибыли в Архангельскую область, и житель Поморья, вернувшийся с отдыха в Турции», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в Архангельской области было выявлено 21 323 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.