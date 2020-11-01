Уфа, 1 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл команду «Уфа» в матче тринадцатого тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Fc-ural.ru Екатеринбургский футбольный клуб «Урал»

Игра прошла на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, отличившийся на 27-й минуте. Затем, на 39-й минуте, он же успешно реализовал пенальти, назначенный в ворота хозяев, чем удвоил счет и преимущество своего клуба, а также оформил в матче дубль.

Fc-ural.ru Эрик Бикфалви

На 61-й минуте сербский форвард «Уфы» Комнен Андрич смог отыграть один мяч, однако на большее хозяев не хватило.

Отметим, по итогам встречи «Урал» набрал 14 очков, что позволяет ему находиться на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. У «Уфы» шесть очков и последнее, 16-е место.