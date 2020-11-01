Ковров, Владимирская область, 1 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В городе Ковров на местном рынке была взорвана граната. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По имеющимся данным, взрыв на рынке устроил супруг одной из местных работниц. Свой поступок мужчина совершил якобы на почве ревности. В результате взрыва у мужчины оторвало руку — его госпитализировали.

Ранения также получили ещё два человека.

В произошедшем разбираются правоохранительные органы.