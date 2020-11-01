Вашингтон, 1 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Группа исследователей из США создала несколько моделей марсианского грунта для изучения его пригодности к растениеводству. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Растение

Одной из задач потенциальных пилотируемых миссий на Марс станет использование местных ресурсов для производства продуктов питания. Ранее учёные проводили некоторые эксперименты по воссозданию марсианских условий для выращивания растений, однако эти модели были весьма несовершенными.

Группа учёных из США под руководством Лауры Факрелл из департамента геологии Университета Джорджии построила пять моделей марсианского грунта, основываясь на всех данных, собранных автоматическими миссиями. Для построения этих моделей учёные учитывали не только данные о содержании тех или иных веществ, но и доступную информацию о структуре марсианского грунта.

Они установили, что марсианский грунт содержит основную часть питательных веществ, требуемых для выращивания растений. Однако исследователи обнаружили, что земледелию на Марсе может помешать сама структура реголита. Последующие исследования с опорой на эти модели должны помочь разработать методики по преобразованию марсианского грунта в среду, пригодную для растениеводства.

«Вопрос о том, сможем ли мы использовать марсианскую почву для получения продовольствия, будет иметь большое значение при решение вопроса об осуществимости пилотируемых миссий», — подчеркнула ведущий автор исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2024 году Россия выведен на высокую околоземную орбиту космический аппарат «Ковчег», который будет использоваться для проведения ряда экспериментов в сфере космической биологии, физиологии и биотехнологии.