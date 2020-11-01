Белград, 1 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, заявил, что хотел бы попробовать себя в качестве тренера после завершения своей игровой карьеры. Его слова 1 ноября приводит спортивный журналист Саша Озмо на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Yann Caradec Сербский теннисист Новак Джокович

«Я не из тех игроков, кто устал от тенниса и хотел бы забыть про корт после завершения карьеры», — сказал сербский теннисист.

Также первая ракетка мира отметил, что ему было бы приятно посещать теннисные турниры без лишнего давления, без мыслей о том, сколько ему нужно тренироваться и как готовиться.

«Люблю теннис и после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в качестве тренера», — заключил Джокович.

Отметим, Новак Джокович является семнадцатикратным чемпионом турниров серии Большого шлема.