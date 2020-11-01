Москва, 1 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. На протяжении последнего года жители России изменили свое отношение к возможности введения четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной. Это 1 ноября следует из данных опроса портал Superjob, приводимых РБК.

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Из результатов опроса следует, что идею экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева о введении четырехдневной рабочей недели поддерживает 40% жителей РФ, а годом ранее положительно в ее отношении высказывались 49%.

При этом 37% высказываются против такой возможности, а год назад таких респондентов было 30%. В то же время возможность четырехдневной рабочей недели больше поддерживают женщины — 42% за и 38% против, и не поддерживают мужчины — 40% против и 34% за.

Также указывается, что в большей степени за данную инициативу выступают более молодые люди — 44% среди респондентов младше 24 лет, и в меньшей степени более возрастные — 37% среди людей старше 35 лет.

Кроме того, уточняется, что снизилась доля уверенных в том, что за четыре дня они смогут выполнять тот же объем работы, что и за пять (с 76 до 65%), и добавляется, что в наименьшей степени за четырехдневку высказываются люди с зарплатой от 80 тыс. руб. (34%), так как они опасаются снижения своего дохода.

Помимо этого, отмечается, что в опросе, проведенном с 1 по 20 октября, приняли участие 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

Отметим, по данным опроса, проводимого в 2019 году ВЦИОМ, выяснилось, что 48% жителей РФ против четырехдневной недели и только 29% — за.