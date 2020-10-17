Вашингтон, 1 ноября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В настоящее время через мессенджер WhatsApp в среднем передаётся около 100 млрд сообщений в день, заявил глава WhatsApp Уилл Кэткарт на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) antonbe Whatsapp

Мессенджер WhatsApp был выкуплен компанией Facebook в 2014 году. С 2015 года WhatsApp является самым популярным приложением в мире.

В начале 2014 году через WhatsApp ежедневно отправлялось около 50 млрд текстовых сообщений. К началу 2016 года этот показатель вырос до 60 млрд сообщений в день.

«В этом году мы больше, чем когда-либо, полагались на обмен сообщениями для связи с нашими близкими и деловыми партнёрами. Мы гордимся тем, что WhatsApp ежедневно доставляет около 100 млрд сообщений», — заявил Кэткарт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в WhatsApp заявили, что общее число пользователей мессенджера превысило отметку в 2 млрд.