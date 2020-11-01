Подгорица, 1 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Со смертью митрополита Амфилохия сербский народ потерял духовного отца. Такое мнение по поводу кончины митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия ИА REGNUM высказал сербский общественный деятель, председатель движения «Освобождение» и близкий друг скончавшегося митрополита Младжан Джорджевич.

Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Амфилохий

Напомним, что 30 октября рано утром на 82-м году жизни скончался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович). Митрополит в начале октября заболел COVID-19 и проходил лечение в клиническом центре Черногории. Его состояние резко ухудшилось 29 октября.

«Мы потеряли великого духовника, монаха, человека, который всю свою жизнь посвятил Богу. Много раз он страдал из-за своих убеждений, но, несмотря ни на что, он любил человека. Никогда я у него не замечал ненависти к кому бы то ни было», — поделился своими воспоминаниями Джорджевич.

Сербский политик напомнил, что юность митрополита прошла в послевоенные годы в коммунистической Югославии, когда обучение в богословском училище считалось позором, и поэтому вся его семья подверглась критике со стороны общества.

«Всю свою жизнь митрополит Амфилохий подвергался нападкам своих оппонентов, он сталкивался с непониманием окружающих. Даже будучи преподавателем, он отличался от других. Я хорошо помню то, что он и профессор Атанасий Ефтич первыми в Белграде проводили публичные лекции, во время которых они разоблачали режим Йосипа Броз Тито и открыто говорили об ошибках этого режима. Для нас, которые в это время были студентами, эти лекции были лучом истины», — рассказал Джорджевич.

По мнению Джорджевича, митрополит Амфилохий был столпом не только Сербской православной церкви, но и всего христианства.

«Он был одним из самых влиятельных епископов Сербской православной церкви, который снискал уважение всех православных церквей и патриархов. Но его главный подвиг — это Черногория. Он вернулся в родную Черногорию 30 лет тому назад, и из страны, которая после коммунистической власти была настолько обезбоженной, что на местных кладбищах сложно было найти надгробие в виде креста — всех хоронили под пятиконечной звездой, — сделал, возможно, самую христианскую страну во всем мире. Доказательство этому крестные ходы, которые в Черногории продолжались с декабря 2019 года. Весь черногорский народ тогда восстал, чтобы защитить свою церковь и ее святыни», — продолжил Джорджевич.

Сербский политик вспомнил свой разговор с митрополитом во время крестных ходов в защиту Сербской православной церкви.

«Мы тогда согласились, что митрополиту чрезвычайно повезло в жизни, так как он имел возможность увидеть живую церковь — весь народ вышел на улицы, чтобы с крестами и иконами в руках выступить против закона о свободе вероисповедания, который был направлен против интересов сербской церкви. Ему посчастливилось увидеть собственными глазами весь этот народ, который он любил и который любил его. После патриарха Сербского Павла нет никого, кого народ любил бы так сильно, как митрополита Амфилохия. При этом не только на сербской земле, а везде, где он путешествовал. Везде вокруг него собирались люди и просили у него благословения, а он всех был готов благословить и утешить», — вспоминает политик.

По мнению Джорджевича, митрополит Амфилохий внес неоценимый вклад в сохранение единства Сербской православной церкви — он всегда уважал решения церковного собора и старался всегда сохранить церковное единство в трудные моменты, когда церковь подвергалась жестоким нападкам.

«Лучшее подтверждение этому — позиция Сербской православной церкви по поводу Косово и Метохии. Митрополит Амфилохий всегда был предельно принципиален, когда речь шла о южном сербском крае. И эта его позиция отражается в позиции Собора Сербской православной церкви по косовскому вопросу: не допустить признания косовской независимости, не допустить раздела территории, не допустить, чтобы сепаратистское Косово получило место в ООН. Можно только вести переговоры с албанцами о том, как обустроить совместную жизнь. В митрополите мы потеряли самого упорного бойца за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии», — сказал Джорджевич.

По словам Джорджевича, особое место в жизни митрополита Амфилохия занимала любовь к России, русскому народу и Русской православной церкви. «Митрополит знал, что он занимает трон святого Петра Цетиньского, и поэтому он просто унаследовал любовь к России, которая живет в сербском народе. Мы потеряли человека, который лучше других понимал глубину сербско-русских отношений. Я знаю, как он радовался, когда на освящение храма в Подгорице приехал российский патриарх. Я знаю, что в России его очень уважали, и знаю, что это большая потеря и для русского народа тоже», — добавил он.

Политик также считает, что митрополит Амфилохий поспособствовал тому, чтобы в Черногории, тридцать лет спустя, опять восторжествовала демократия. Он высказал надежду на то, что черногорский народ сумеет сохранить достижения последних парламентских выборов, что в стране будет сформировано правительство, которое справится с криминалом и отменит позорный закон о свободе вероисповедания, против которого боролся митрополит.

«Его смерть должна объединить и нас в Сербии вокруг борьбы за сохранение Косово и Метохии. Этот человек был олицетворением чистой любви, которую он разделял со всеми — и с друзьями, и с врагами», — подытожил Младжан Джорджевич.