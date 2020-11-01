Москва, 1 ноября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. За время перехода рубля на коммерческий курс 30 лет назад, без учета деноминации российской валюты в 1997—1998 годах, стоимость доллара по отношению к нему выросла в 40 тыс. раз, а деноминированный рубль успел ослабнуть в 3,5 раза. Такую оценку 1 ноября сделали аналитики, расчеты которых приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Коммерческий курс рубля был введен 1 ноября 1990 года, и тогда доллар, который до того стоил 63 копейки, увеличился в цене в три раза, до 1,8 рубля.

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997−1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз», — сообщил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

Также замглавы группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что тогдашняя и теперешняя российская валюта — это «разные рубли», так как тогда рубль пережил период гиперинфляции, когда его реальная стоимость падала очень быстро — «фактическое разрушение обращения денег», ситуацию, когда сосуществовали нескольких ценовых систем, деноминацию и несколько трансформаций режима курса валюты.

В то же время Куликов указал, что реальная товарная стоимость рубля снизилась в течение последних 30 лет более чем в сто раз.

«А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992−1994 годы покупательная стоимость одного рубля упала почти в тысячу раз», — сказал эксперт.

Кроме того, методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин считает, что почти полное обесценивание рубля за последние 30 лет произошло из-за инфляции.

«Уровень цен по паритету покупательной способности с 1992 год сильно изменился. Если в 1992 году рубль был в пять и более раз дешевле доллара США, перед дефолтом курс укрепился до 2,2 раза и снизился до 4,5 раза после дефолта», — подчеркнул он и добавил, что на протяжении последних лет данный уровень был в районе 2,3−3 раза.

При этом эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер пояснил, что, по его мнению, несмотря на то, что на период с ноября 1990 года до начала 1998-го пришлось 99% всего обесценения российской национальной валюты, объединять три десятилетия в один этап изменения курсовой стоимости отечественной валюты является некорректным.

«Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 год, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства: вот с тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза», — заявил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что рубль вернулся к ослаблению днем 30 октября, хотя вечером 29 октября, и сегодня утром тщетно предпринимал попытки отыграть хотя бы часть потерянного.