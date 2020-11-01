Москва, 1 ноября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Реактивные самолёты Ту-154 больше не будет использоваться для регулярных пассажирских рейсов в России. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Олег Рачек ИА Красная Весна Самолет Ту-154

История Ту-154 берёт своё начало в 1963 году, когда в ОКБ Туполева начали разработку среднемагистрального самолёта нового поколения. Первый полёт нового самолёта состоялся уже через пять лет, а регулярные пассажирские рейсы начались в 1972 году. В том же году Ту-154 начал использоваться на международных авиалиниях.

Ту-154 стал самым массовым реактивным пассажирским самолётом за всю историю СССР и России, всего было выпущено более 950 таких самолётов. Массовое производство Ту-154 на Куйбышевском авиационном заводе было прекращено в 2006 году, а в октябре 2020 года состоялся последний регулярный пассажирский рейс.

Некоторое количество этих самолётов ещё будет использоваться в составе Минобороны РФ и различных государственных организаций. В пассажирской авиации Ту-154 должен заменить лайнер МС-21, производимый на Иркутском авиационном заводе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки нового российского самолёта МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2021 году.