Пекин, 1 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei планирует открыть собственный завод по производству электронных микросхем в Шанхае. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным издания, управлять заводом будет партнёр Huawei — компания Shanghai IC R&D Center. Ожидается, что предприятие будет запущено уже в следующем году.

На первых этапах китайская компания планирует производить чипы по 45-нанометровому технологическому процессу. Эта технология начала применяться в мировой электронной промышленности более 15 лет назад.

К концу 2021 года в Huawei рассчитывают перейти на производство более совершенных 28-нм чипов, которые смогут использоваться в производстве Smart TV и других устройств интернета вещей. В 2022 году китайский производитель планирует освоить 20-нм техпроцесс, что позволит выпускать чипы для телекоммуникационного оборудования, включая базовые станции 5G.

Если этот проект будет реализован, то он позволит создать Huawei возможности для долгосрочного роста в условиях санкций правительства США. Ранее в 2020 году министерство торговли США запретило поставлять Huawei чипы, изготовленные с использованием американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что правительство США может разрешить поставлять Huawei чипы, не связанные с технологией мобильной связи стандарта 5G.