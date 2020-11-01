Вашингтон, 1 ноября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое получило название VEXAS. Результаты работы международной группы исследователей были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

Речь идёт о патологии, которую вызывают генетические мутации. Она приводит к возникновению тромбов в организме человека. Отмечается, что в 40% случаев заболевание оканчивается летальным исходом.

Также ученые отмечают, что данная болезнь объединяет в себе сразу несколько воспалительных синдромов, которые ранее врачи не связывали друг с другом. К примеру, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочные и хрящевые ткани.

Отмечается, что на сегодняшний день известно лишь о 50 больных VEXAS. Но ученые уверены, что на самом деле пациентов с VEXAS гораздо больше, просто далеко не все диагнозы ещё поставлены.

Уточняется, что VEXAS ученые связывают с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В ходе исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин. После завершения исследования — ещё у 25.