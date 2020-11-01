Москва, 1 ноября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Облачная дождливая погода ожидается в первый день ноября в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень

Воздух в Москве днём прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +2 градусов. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, его скорость составит 6−11 м/с, ночью ветер ослабеет до 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит днём 754 мм рт.ст. В городе ожидается небольшой дождь, на юге Московской области — умеренный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда в Москве можно ожидать выпадения первого снега.