Москва, 1 ноября, 2020, 06:31 — ИА Регнум. Электронное извещение о ДТП вместо бумажного смогут оформить с 1 ноября все автомобилисты в России. Сделать это можно будет через новое приложение «Помощник ОСАГО», оно доступно для всех пользователей портала Госуслуг.

Eli Duke ДТП

Оформить извещение через приложение можно будет в случае, если участниками ДТП стали два автомобиля, нет пострадавших и не причинён ущерб третьим лицам. Кроме того, между участниками ДТП не должно быть разногласий, а у водителей должен быть полис ОСАГО.

Оформить ДТП в электронном виде смогут как физические, так и юридические лица. Участники аварии должны сделать фотографии и приложить схему ДТП.

Отмечается, что на электронное оформление ДТП уходит не более 15 минут. Приложение разработали совместно Банк России и Российский союз автостраховщиков при поддержке Минкомсвязи. Ранее возможность электронного оформления ДТП была введена в тестовом режиме 1 ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а также в Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в России электронной формы паспорта транспортного средства.