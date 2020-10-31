Москва, 1 ноября, 2020, 01:35 — ИА Регнум. Положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС) и его электронной формы, вступают в силу с 1 ноября в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Начиная с 1 ноября в России перестанут выдаваться бумажные ПТС, все сведения об автомобиле и его владельцах будут храниться в электронном виде. Кроме того, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта для автомобиля, не стоявшего ранее на учёте в ГИБДД, в случае утраты его ПТС. Дополнен и уточнён перечень информации, которая должна быть внесена в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также в графу «Особые отметки» в ПТС.

Уточняется, что с внесением изменений формы свидетельства о регистрации автомобиля будут соответствовать не только российскому законодательству, но и международным нормам. Все транспортные средства, произведённые на территории РФ, либо привезённые из-за рубежа, со 2 ноября будут зарегистрированы в ГИБДД только на основании электронных ПТС.

Уточняется, что обязательной замены бумажных ПТС, оформленных ранее, не требуется. Владелец автомобиля может поменять бумажный ПТС на электронный добровольно. Срок действия бумажного ПТС не ограничен.

Стоит отметить, что практика замены бумажных документов на электронные аналоги в России распространяется с каждым годом. Всё активнее вводятся в оборот электронные классные журналы и дневники в школах, электронные полисы ОСАГО, медицинские карты и ряд других документов.