Москва, 31 октября, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Сообщение МИД России, согласно которому в случае военных действий на территории Армении Российская Федерация окажет ей всю необходимую помощь, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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»Если у конфликтующих сторон есть какие-то нерешённые вопросы, то пусть садятся и договариваются между собой… Но ни один русский солдат в драке чужих для нас наций учувствовать и тем более погибать не должен от слова «совсем». Да и финансовые вливания в попытках потушить опять же, чужой пожар, в сегодняшних реалиях затея идиотская», — считает phub21i p.

По мнению пользователей, в случае если конфликт между Ереваном и Баку перекатится на территорию Армении, то помогать республике должна не только Россия, но и другие участники ОДКБ. Они считают, что это наиболее справедливый вариант.

«В ОДКБ входит «шесть стран», а это значит только то, что 16% от общего числа войск должны занимать наши военные и наша помощь. ОДКБ — это «Организация Договора о коллективной безопасности». Почему Россия только отдувается? Это коллективная безопасность?!» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Перун».

Другие же, наоборот, призвали российские власти не участвовать в конфликте между двумя соседними государствами. По их видению, Армения не раз показывала свою русофобскую позицию, и она попросту недостойна той помощи, которую ей предлагает РФ.

«Необходимо вывести россиян с базы Гюмри. Закрыть этот вопрос. Армения не дружественная страна. Они рвали наши флаги год назад и кричали «Оккупанты вон из Армении». Страна не имеет никакого стратегического интереса. С ней нет прямых границ», — поделился мнением Deep Impact.

Нашлись и те, кто призвал власти России не помогать Армении, т.к. они знакомы с опытом войны. Пользователи считают, что российские военнослужащие не должны погибать в конфликте, который к ним не имеет отношения.

«Не присылайте наших сыновей на бойню. Не поддавайтесь на провокацию. А то придётся опять списывать нам их долги… Я немножко побывал в зоне боевых действий и знаю, что такое война», — написал пользователь «Не примиримый».

Напомним, 31 октября МИД РФ опубликовал сообщение, согласно которому Россия сохраняет приверженность своим обязательствам перед союзниками, поэтому в случае военных действий на территории Армении окажет ей всю необходимую помощь.