Санкт-Петербург, 31 октября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончалась 75-летняя актриса Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы Галина Филимонова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Mdt-dodin.ru Галина Филимонова

«Сегодня не стало замечательной актрисы, заслуженной артистки России Галины Ивановны Филимоновой», — говорится в сообщении.

Причины смерти актрисы, которая была известна по роли в телеспектакле «А зори здесь тихие», пока не называются.

Напомним, Галина Ивановна Филимонова родилась в Ленинграде 15 октября 1944 года. В областной Малый драматический театр она пришла в 1974 году и осталась здесь на всю жизнь. За свою карьеру артистка сыграла около тридцати разнообразнейших ролей.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября в Британии скончался актер сэр Шон Коннери, более всего известный по роли спецагента Джеймса Бонда.

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