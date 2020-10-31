Москва, 31 октября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вносящий изменения в закон о статусе сенатора и депутата нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Законопроект внесен в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Устанавливаются новые основания для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы, отметил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Мандата они могут лишиться в случае установления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

В действующей редакции закона соответствующая норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором РФ — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ, пояснил Крашенинников.

Поправками предлагается исключить положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора РФ, депутата Госдумы, а также о предоставлении прежнего места работы после истечения срока полномочий.

Отдельно устанавливается, что для сенатора РФ — экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Президент РФ также внес в Госдуму законопроект о формировании Совфеда.

Ранее в Госдуме заявляли о приоритетном обсуждении президентских инициатив в рамках реализации новых положений Конституции. Пакет документов может быть принят Госдумой и одобрен Совфедом до конца 2020 года.