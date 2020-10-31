Красноярск, 31 октября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом — 293. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Всего с начала эпидемии в крае было зарегистрировано 26 445 носителей SARS-CoV-2. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 922,6. Суточный темп прироста — 1,1%.

В Красноярском крае вновь за сутки умерли восемь пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период в регионе скончались 669 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 270 человек. Общее число выздоровевших — 19 352 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае для больных с коронавирусом в ближайшие дни будет подготовлено более 500 дополнительных коек.