В Тюменской области за сутки выявили 179 носителей коронавируса
Тюмень, 31 октября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 31 октября.
admtyumen.ru
Лабораторные исследования на коронавирус
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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 144 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 октября зарегистрировано 13 398 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8782 человек, 75 пациентов с COVID-19 скончались.
В инфекционных госпиталях региона на 31 октября 24 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2017 человек — под медицинским наблюдением.