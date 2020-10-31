Челябинск, 31 октября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. В горбольнице №2 Челябинска были умершие. Об этом заявил журналистам губернатор региона Алексей Текслер по итогам заседания оперативного штаба.

Ирина Юрина ИА Regnum Эвакуация пациентов из ГКБ №2

Он отметил, что погибших при транспортировке нет. В то же время скончавшиеся пациенты были в здании утром ещё до произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в кислородной будке произошёл пожар и взрыв. Также пострадали здание стационара и соседний жилой дом. Пациентов и жильцов дома эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.