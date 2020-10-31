Челябинск, 31 октября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Взрыв и пожар в кислородной будке горбольницы №2 в Челябинске мог произойти из-за нарушений при монтаже либо при эксплуатации оборудования. Об этом на заседании оперштаба региона заявил глава регионального управления МЧС Юрий Буренко.

Ирина Юрина ИА Regnum Территория возле ГКБ №2 оцеплена

Эти данные пока предварительные. Сейчас они уточняются. Находившиеся в стационаре пациенты эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли сегодня, 31 октября. Погибших и пострадавших, по официальным сведениям, нет.