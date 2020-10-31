Челябинск, 31 октября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В Челябинске введён режим ЧС после взрыва кислорода и возникшего пожара. Об этом пишут СМИ.

Ирина Юрина ИА Regnum Спасатели работают на месте взрыва. Челябинск

Режим ЧС муниципального характера объявил губернатор Алексей Текслер. Ранее он срочно прибыл на место инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, кислород взорвался 31 октября в кислородной будке горбольницы №2, где в стационаре лежали пациенты с коронавирусом. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет. 158 пациентов эвакуированы.