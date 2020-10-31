Москва, 31 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Самыми надёжными автомобилями жители России считают модели, произведённые японскими компаниями. Об этом сообщает портал «Автокод» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Дарья Драй ИА REGNUM

Проведённый опрос показал, что более половины российских автолюбителей считает самыми надёжными автомобили, произведённые в Японии. Второе место с результатом около 20% заняли автомобили, произведённые в Германии. Среди японских производителей самыми надёжными были названы автомобили Toyota (60%), Lexus и Honda (по 11%).

Замкнули первую тройку автомобили отечественного производства, которые назвали самыми надёжными почти 8% респондентов. Оставшиеся строчки в рейтинге из восьми стран заняли производители из США, Южной Кореи, Швеции, Китая и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2020 года самой популярной моделью автомобилей с мощностью двигателя более 250 л. с. на вторичном рынке России стала BMW X5.