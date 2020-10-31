В Роскосмосе заявили, что причина появления трещины на МКС не установлена
Москва, 31 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Выводы о причинах появления трещины в российском модуле Международной космической станции «Звезда», включая возможное внешнее воздействие, являются преждевременными. Об этом сообщили представители Роскосмоса агентству ТАСС.
Ранее член экипажа МКС космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полётами предположил, что трещина могла появиться вследствие удара с внешней стороны.
«В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль», — прокомментировали в Роскосмосе.
В госкорпорации добавили, что экипаж станции и специалисты наземных центров продолжают изучение трещины для определения причины её появления.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что трещина в российском модуле «Звезда» была обнаружена в ходе поиска места утечки воздуха. Он отметил, что негерметичный участок скорее похож на царапину, так как структура металла не просматривается вглубь.