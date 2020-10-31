Москва, 31 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Выводы о причинах появления трещины в российском модуле Международной космической станции «Звезда», включая возможное внешнее воздействие, являются преждевременными. Об этом сообщили представители Роскосмоса агентству ТАСС.

Nasa.gov Международная космическая станция «Звезда»

Ранее член экипажа МКС космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полётами предположил, что трещина могла появиться вследствие удара с внешней стороны.

«В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль», — прокомментировали в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что экипаж станции и специалисты наземных центров продолжают изучение трещины для определения причины её появления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что трещина в российском модуле «Звезда» была обнаружена в ходе поиска места утечки воздуха. Он отметил, что негерметичный участок скорее похож на царапину, так как структура металла не просматривается вглубь.