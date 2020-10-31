Челябинск, 31 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Во дворе челябинской городской клинической больницы №2 загорелся, а затем взорвался баллон с кислородом. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Машины скорой помощи возле городской клинической больницы №2 в Челябинске

Напомним, что в ГКБ №2 в Челябинске стали размещать пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что во дворе больницы находился крупный баллон с кислородом. Дело в том, что кислород необходим для аппаратов искусственной вентиляции легких — они применяются при тяжелом течении коронавирусной инфекции.

Сперва кислородная станция загорелась, а затем прогремел мощный взрыв. Огонь кратковременно распространился на фасад больничного корпуса, а также находящегося рядом корпуса общежития Южно-Уральского университета. С пламенем удалось быстро справиться.

По данным областного минздрава, в результате инцидента никто не пострадал. Из больницы проводится эвакуация пациентов.