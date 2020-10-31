Оренбург, 31 октября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области во всех ссузах вводят дистанционный формат обучения. Со 2 по 15 ноября учащиеся колледжей, техникумов, профучилищ переходят на удаленный режим получения образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного минобра.

Дистанционное образование

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В очном формате проводится только промежуточная аттестация или производственная практика. При этом обязательно соблюдение санэпидтребований с учетом текущей ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, в регионе принято решение о продлении школьных каникул — до 9 ноября.