Челябинск, 31 октября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Появились первые фотографии с места взрыва в городской клинической больнице №2 в Челябинске.

Ирина Юрина ИА REGNUM Ликвидация пожара на месте взрыва в одном из корпусов городской клинической больницы №2 в Челябинске

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, взрыв произошел в одном из корпусов больницы. Стоит отметить, что в ГКБ №2 сейчас находятся пациенты, зараженные коронавирусом SARS-CoV-2. Некоторым из них необходим кислород.